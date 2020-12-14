Правоохоронці застерігають, що Залізничні станції - не місце для забав.





Варто відзначити, що не так давно схожий випадок стався і в Києві.

14-річного хлопця вдарило струмом на даху вантажного вагона.

У правоохоронних органах повідомили, що потерпілий разом з однокласником грали на залізничному вокзалі станції "Біличі".

Підліток випадково зачепився головою за високовольтний провід, після чого втратив свідомість і впав на землю. У підсумку він потрапив до лікарні з опіками 60% тіла.