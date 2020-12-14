15-річна українка померла при спробі зробити селфі

Як передає Politeka.net, подробиці трагедії розповіли у прес-службі Національної поліції у Львівській області.

За інформацією правоохоронців, дівчина померла в результаті ураження електричним струмом під час того, як робила селфі на товарному вагоні і доторкнулася до лінії електропередач.

Інцидент стався на залізничній станції "Підзамче" у Львові. Загиблу виявив на коліях машиніст поїзда і викликав карету швидкої допомоги.

За словами батьків, дівчина пішла з дому ввечері 13 Грудня і не повернулася.
Правоохоронці застерігають, що Залізничні станції - не місце для забав.



Варто відзначити, що не так давно схожий випадок стався і в Києві.

14-річного хлопця вдарило струмом на даху вантажного вагона.

У правоохоронних органах повідомили, що потерпілий разом з однокласником грали на залізничному вокзалі станції "Біличі".

Підліток випадково зачепився головою за високовольтний провід, після чого втратив свідомість і впав на землю. У підсумку він потрапив до лікарні з опіками 60% тіла.

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