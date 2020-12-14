Дочка онкохворої Анастасії Заворотнюк Анна знає, як потрібно дивувати своїх шанувальників

Свіжі фотографії дівчина опублікувала в мікроблозі Instagram.

Так, дочка зірки серіалу "Моя прекрасна няня" взяла участь у ніжній фотосесії, на якій засвітилася в білій сукні, схожій на весільну.

Розкішне вбрання зайвий раз підкреслювало пишний бюст Анни Заворотнюк і її стрункі ноги. Також в Instagram дівчина звернулася за допомогою до фанатів.

"Допоможіть вибрати. 1,2,3 або 4?",- підписала вона нові знімки в своєму особистому мікроблозі.

Фотосесія припала до душі шанувальникам Анни Заворотнюк і вони засипали дівчину лайками і захопленими коментарями.

"Всі прекрасні, Малятко", " неймовірна. Всі шикарні, але більше сподобалися 1 і 3 фотографії", " а це взагалі можливо? Милуюся!", "Всі прекрасні, але мені більше подобається 1", "на всіх фотографіях красуня", "Ти така красива, Всі фотографії прекрасні тому що на них ти", "вибрати, звичайно, можна, але потрібно знати для чого. Може просто яка більше подобається?", "Як же хочеться стати нареченою, але ніхто не бере...", "Всі фото супер", - написали вони під публікацією.

Раніше ми розповідали, що Анна Заворотнюк втекла із заміського особняка і похвалилася своєю квартирою в Москві.

Дочка онкохворої "Моєї прекрасної няні" самостійно вибирала дизайн інтер'єру і віддала перевагу світлим відтінкам, щоб в будинку було більше візуального простору.

Нагадавши, дочка хворої на рак Заворотнюк вразила безтурботним видом на прогулянці.

Як повідомляла Politeka, дочка хворої на рак Заворотнюк попестила своє ніжне обличчя на камеру.

Також Politeka писала, що дочка хворої на рак Заворотнюк загорнулася в шкіру і блиснула голими ногами.