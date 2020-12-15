Знаменитості не такі бездоганні, як здається

Деякі зірки лише на перший погляд здаються ідеальними

Насправді у красунь є свої недоліки, як і у інших людей, повідомляє Politeka.net. Познайоммось з зірками, які страждали від шкірних захворювань.

Колишня солістка групи "Сребро" Олена Темнікова зараз може похвалитися ідеальною шкірою, але так було не завжди. Співачка страждала від постакне, яке намагалася приховати за допомогою косметики. Перемогти хворобу красуні допомогли дорогі процедури. Темнікова радить людям з такою ж проблемою звертатися до фахівців.

Актриса Христина Асмус постраждала від недобросовісного візажиста. Останній при нанесенні гриму заніс красуні кілька видів шкірних кліщів. Шкіра зірки покрилася прищиками та стала лущитися. Акторка використовувала різні схеми догляду і в результаті перемогла хворобу. Зараз Христина користується тільки своїми кистями й нікому не дозволяє торкатися її обличчя.

Телеведуча Ксенія Собчак також страждала від проблемної шкіри. Однак зараз вона виглядає ідеально. Головний секрет - навчитися себе любити і добре за собою доглядати.

Модель Кендалл Дженнер зі школи боролося з акне.

Зірка відчувала себе таким ізгоєм і завжди хотіла прикрити обличчя рукою. На щастя, красуня змогла перемогти прищі, проте іноді вони знову з'являються на її обличчі, тому вона всіляко їх приховує.

Сестра Кендалл, Кім Кардашьян, і зовсім страждає від псоріазу. Знаменитість навчилася жити з хворобою. Іноді вона без проблем показує наслідки захворювання оточуючим, а в якісь моменти для власного комфорту користується косметикою, що все маскує.

Нагадаємо, що Олена Темнікова проміняла подругу на нове кохання, інтимне відео заінтригувало мережу:»Вау, яка...".

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