Співачка Мішель Андраде заінтригувала свіжими кадрами та приємним сюрпризом

Як передає Politeka.net, 24-річна підопічна репера Потапа опублікувала нове відео в своєму мікроблозі в Instagram, яким не на жарт розбурхала (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, на кадрах зухвала брюнетка постала з хвостиком, в мікро-топі й штанях чорного кольору. Мішель продефілювала, спокусливо виляючи стегнами і граючи з волоссям, між дівчатками з підтанцьовки, що впали на коліна та відстовбурчили свої сідниці.

"4 дні. 18 грудня реліз мого нового треку"Mirror"! Ти вже можеш зберегти його, щоб бути першим, хто його почує!", - йдеться у підписі.

Однією з перших пост прокоментувала екс-солістка групи Nikita Даша Астаф'єва.

"Жарішка!", - написала та. "Залітай!!!🔥 ", - відповіла їй Андраде.

Інші користувачі також приєдналися до обговорення побаченого:

"Мішелька! ти крута❤️"

"Буде жарішка🔥..😏💥"

"Яка красива😻"

"Ну взагалі то it's Britney, bitch 😂"

"Ля яка красива 🔥 🔥 🔥 "

Раніше ми повідомляли, Андраде розпалила пристрасною позою на дерев'яному кріслі. Дівчина в чорному топіку й трусиках зігнулася, спокусливо піднявши ніжку і підкинувши руку за голову.

"Еммм ... що? XXL! Чорт, так!», - йдеться в повідомленні.

Справа в тому, що артистка брала участь у фотосесії для глянцевого журналу XXL.

"ох, що ж ти робиш, Мішелька. Яка неймовірна і красива дівчинка", «переходьте на темну сторону», "здається, ти в листопаді не перестанеш нас дивувати ще довго", - відреагували шанувальники.

Нагадаємо, що Мішель Андраде блиснула принадами в "невидимому" корсеті:»яка дама".

Також Politeka писала, що фаворитка Потапа в рваному ТОПі змусила дочку репера вигукнути: "Боже! Хто це...".