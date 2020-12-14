Легендарна американська модель і актриса Памела Андерсон похвалилася розкішною фігурою, примірявши міні-сукню

Як розповідає Politeka, фотографії були опубліковані на сторінці знаменитості в Instagram.

«Це не загроза - але нагадування про те, як працює Всесвіт, я пам'ятаю», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографіях Памела Андерсон позує в облягаючій міні-сукні, спокусливо зігнувшись перед камерою і задерши руку до голови. На іншому знімку модель демонстративно задерла голову, показавши ідеальні й довге волосся.

"майстриня», «Королівський розмір», "ти малюєш ногами", - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що відома актриса Памела Андерсон показала себе в новому незвичайному вигляді.

На фото "бездоганна" Памела позує в сорочці. Красуня більше нічого не одягала, позуючи перед дзеркалом. Волосся в Андерсон були розпущеним, а в руках модель тримала телефон. Зірка стояла перед столом, на якому можна побачити гілочку з квітами й гарбуз.

Фанати не ставили лайки й не писали Коментарі під фото, оскільки знімок був викинутий в сторіс Instagram, де подібних інструментів немає.

Нагадавши, Памела Андерсон в одній сорочці без білизни змусила серця битися частіше

А ще Politeka писала, що безсоромна Памела Андерсон на тлі унітазу вразила формами, приспустивши штани

Також Politeka повідомляла, що Памела Андерсон спокусливо вигнулася, без сорому задерши блискуче плаття