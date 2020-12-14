Популярна модель, бізнесвумен і блогер Кім Кардашьян показала в Instagram, як змінила стиль відразу декількома способами

Зірка почала працювати над власною маркою одягу досить давно. Тепер Кім не тільки бере участь в різних шоу, але і з гордістю показує одяг власного дизайну, над яким працювала довгий час.

Цього разу Кардашьян показала найвдаліші образи за останній час і змогла заінтригувати перетворенням: лаконічні тони, досить стриманий дизайн і акцент на бюст з тонкою талією і пишними сідницями не залишили шанувальників байдужими. Кім підкреслила топами свої вигини, а шкіряні вставки на тканинах надали костюмам більш свіжий вигляд.

При цьому Кім також показала і більш особистий образ, надівши білий тонких халат і засвітивши стрункі ніжки.

"Знайшов ці фото з Майамі! Хто пам'ятає деякі з цих поглядів? Я опублікую більше про свої історії», - написала Кім.

"Ого, сяйво😍; чому я так рано; не можна ж так заманювати😍; досить міняти образи, як рукавички. Все йде🔥 🔥; мені подобається цей халатик, він чудовий🤗 😍 💦; стильна людина; жінка не для всіх😍; чи є у мене потенціал вибухнути від такої пристрасті?; Приголомшливо красиво😍 😍 😍; ви маєте межі уяви?».

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Красуня одягла обтягуючий топ срібного кольору, який сяяв від спалахів камер. Помітно, що модель не одягла під тонку тканину спокусливого одягу білизни. Найпотаємніші деталі випирали і притягували погляд, надаючи образу особливої пікантності - просто бестія.

Також Кім була в грайливій міні-спідничці з розрізом, з якого виставилася "шовкова" ніжка. Кім взула туфельки на шпильках.

Зірка завершила образ стильними окулярами. Привертала увагу зачіска Кардашьян-каре з рівних волосся.

Нагадаємо, що Кім Кардашьян в прозорому вбранні спокусливо розтягнулася на сходах:"ідеальний ракурс".

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян наважилася показати себе справжню, результат виявився непередбаченим.

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