Голлівудська актриса Анджеліна Джолі захоплює кадрами з молодості

Після того, як актриса розповіла про своє розлучення, в Мережі регулярно почали з'являтися кадри зірки, зроблені ще до того, як вона екстремально схудла. На думку шанувальників Джолі в Instagram, зовнішній вигляд актриси давно давав привід її фанатам заговорити про те, що вона відчуває проблеми зі здоров'ям.

З цієї причини актриса припинила публічну діяльність, давно не світиться перед камерами і вільний час проводить з дітьми.

А кілька годин тому шанувальник і колега зірки вирішив згадати одну з найбільш вдалих фотосесій артистки і навіть процитував слова актриси в образі Джіа, яку ще молода Анджеліна грала в скандальному фільмі і отримала безліч нагород.

На фото струнка і у відмінній вазі знаменитість, ще до схуднення і анорексії, а також операцій з видалення грудей і заміни форм імплантами, позувала в нижній чорній білизні і такого ж кольору спідниці, яку сміливо приспустила і показала тату на цікавому місці.

"Я буду королем, а ти будеш королевою» - Джіа 1998 @angelinajolie_offiicial», - сказано на сторінці колеги і фотографа.

Нещодавно на фан-акаунті також з'явилося фото, яке показує, як виглядала Джолі в молодості і якою стала зараз.

Варто відзначити, що в підлітковому віці зірка страждала від суїцидальної депресії. До душевного розладу її привели відчайдушні спроби стати моделлю. Дійшло до того, що актриса навіть поранила себе і різала шкіру заради почуття полегшення. Пізніше дівчина думала накласти на себе руки, проте відмовилася від цієї затії.

Тим не менш, шанувальники обговорюють її зовнішній вигляд і зараз, дивуючись схудненню знову:

"Така красива; завжди ♥ ️ ♥; будь ласка, їжте що-небудь😰; Semper bellissima io la amo❤️; завжди красива королева💖 💖; В даний час! Тоді вона була інша!; Я все ще хочу, щоб ви приєдналися до мене за чашкою кави на Блікер-стріт. 😎 🌟 ; тоді💙; Анджеліна назавжди😍 😍; раніше точно💘 💘 💘; краса старіючої душі. ❤️😎».

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