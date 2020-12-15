Ветеран АТО виховує поодинці шістьох дітей

Як передає Politeka.net, історію батька-героя розповів волонтер Андрій Козак на своїй сторінці у Facebook.

Михайло Усар з Тернопільщини проходив службу на Донбасі, проте кинув її після того, як дізнався про смерть дружини. Зараз він виховує 4 синів і 2 дочок. Чоловік допомагає дітям вчити уроки, готує їжу і грає з ними.

"Вражає те, що за стільки років волонтерської роботи я дійсно можу сказати, що він батько з великої літери", - захопився Михайлом волонтер.

Раніше ми повідомляли, що ветеран АТО в Дніпрі поскаржився на ставлення влади.

Ігор Козацький воював в Афганістані, а в 2015 відправився добровольцем на Донбас. Після року служби чоловік повернувся в Дніпро, але працювати вже не міг, так як отримав інвалідність.



За його словами, в черзі на житло від держави він стоїть вже 20 років.

"Кажуть, що квартир немає і ніхто нікому нічого не винен", - поділився ветеран.

Нагадаємо, ветеран АТО зважився на фатальний крок, троє дітей залишилися без улюбленого батька.

Як повідомляла Politeka, помер відомий українець.

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