Пішов з життя легендарний український футболіст Петро Слободян
Як передає Politeka.net, про це повідомили на сайті футбольного клубу "Динамо" Київ.
"Динамо" Київ з сумом повідомляє, що на 68-му році життя помер відомий у минулому гравець київського клубу Петро Петрович Слободян", - йдеться в повідомленні.
У складі "динамівців" Петро Петрович став володарем Суперкубка УЄФА.
Причина смерті легенди українського футболу не повідомляється.
Згадуючи свою найкращу гру за "Динамо" в одному з інтерв'ю, він сказав:
Як виглядає перша дружина Горбунова, з якою він був до Осадчої: "Старше на десять років"
Лободу зі скандалом вигнали з концерту в Росії, кадри просочилися в мережу: "Ми відмовили їй через..."
Юрій Горбунов потрапив у біду, з'явилися фото з місця НП: "Некерована автівка неслася..."
Тарифи на електроенергію різко піднімуть: скільки доведеться платити з 1 січня, «Складатиметься з двох частин…»
"Це поєдинок за Суперкубом УЄФА в Мюнхені, де грав у нападі в парі з Блохіним. Згадую єврокубковий поєдинок 1976 року з «Партизаном», в якому я забив гол і заробив пенальті. Чимало яскравих матчів провів за молодіжну збірну Союзу".
Закінчував Слободян кар'єру футболіста в 28 років в московському «Локомотиві». Численні травми не дозволили грати далі. Він став викладачем кафедри фізвиховання університету імені Тараса Шевченка.
Раніше ми повідомляли, що раптово обірвалося життя екс-футболіста збірної СРСР Віктора Понеділка.
Піком кар'єри форварда став 1960 рік, коли разом з радянською командою понеділок переміг на першому в історії чемпіонаті Європи. Нападник у додатковий час забив вирішальний гол у фінальному матчі проти збірної Югославії (2:1).
Чотири роки по тому завоював срібні медалі Євро-1964, а в 1962 році він брав участь на чемпіонаті світу.
За збірну Радянського Союзу понеділок зіграв 29 матчів.
Нагадаємо, стало відомо про останні миті життя принцеси Діани: з'явилися зворушливі фото, "виглядає щасливою і...".
Раніше Politeka повідомляла, що трагічно обірвалося життя зірки "Термінатора-2": Що відомо.
Також Politeka писала, що колишній чоловік Наташі Корольової заговорив про трагедію, вразивши фото в обнімку з Лолітою.