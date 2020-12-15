Пішов з життя легендарний український футболіст Петро Слободян



Як передає Politeka.net, про це повідомили на сайті футбольного клубу "Динамо" Київ.



"Динамо" Київ з сумом повідомляє, що на 68-му році життя помер відомий у минулому гравець київського клубу Петро Петрович Слободян", - йдеться в повідомленні.

У складі "динамівців" Петро Петрович став володарем Суперкубка УЄФА.

Причина смерті легенди українського футболу не повідомляється.

Згадуючи свою найкращу гру за "Динамо" в одному з інтерв'ю, він сказав:

"Це поєдинок за Суперкубом УЄФА в Мюнхені, де грав у нападі в парі з Блохіним. Згадую єврокубковий поєдинок 1976 року з «Партизаном», в якому я забив гол і заробив пенальті. Чимало яскравих матчів провів за молодіжну збірну Союзу".

Закінчував Слободян кар'єру футболіста в 28 років в московському «Локомотиві». Численні травми не дозволили грати далі. Він став викладачем кафедри фізвиховання університету імені Тараса Шевченка.

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Піком кар'єри форварда став 1960 рік, коли разом з радянською командою понеділок переміг на першому в історії чемпіонаті Європи. Нападник у додатковий час забив вирішальний гол у фінальному матчі проти збірної Югославії (2:1).

Чотири роки по тому завоював срібні медалі Євро-1964, а в 1962 році він брав участь на чемпіонаті світу.

За збірну Радянського Союзу понеділок зіграв 29 матчів.

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