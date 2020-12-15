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Популярний український співак DZIDZIO поділився своєю радістю від дорогоцінного подарунка

Як повідомляє Politeka.net, артист розмістив на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" нове фото, на якому показав масивний перстень з великим синім каменем. Усміхнений артист зображений в стильній смугастій сорочці з розв'язаною краваткою, волосся він зачесав назад.

"Як вам подарунок?",- поцікавився DZIDZIO в описі до знімка.

Користувачі соціальної мережі звернули увагу на східний вигляд музиканта і засипали його хвалебними коментарями:

"Дзідь, тепер тебе можуть брати на головну роль в чудовому столітті на 5-й сезон, борода є, кільце теж є, дадуть тобі шапку і шубу, будеш Султаном"; "люксовий"; "господар Різдва"; "Таким можна і череп проломити"; "це ж таємниця !!!! Мовчи !!!! 😁 💎 💎 💎 "; "Султан Сулейман прям🔥 😎 👍"; "виглядаєте на турка 😉"; "володар перстня)) хороший подарунок"; "перстень вам йде, 👍відмінний подарунок. Від Миколи?? 🤗 "; "Це кільце гномів по-всесвіту Володар перстнів"; " Дзідзьо, ти вже не той, що раніше 😟 😟 😟 де той драйв?".

Раніше співак виклав у соцмережі фото з престижного фестивалю-марафону кращих пісень»Музична платформа України". DZIDZIO прийшов в халаті і окулярах, а на кадрі до нього пікантно притулилася виконавиця Оля Цибульська. Дівчина вбралася в чорний корсет, накинувши поверх легкий халатик, і доповнила образ перловим намистом.

"Друзі, ми з @cybulskaya отримали премію за найкращу пісню року!",- поділився радістю музикант.

Нагадаємо, красуня-дружина DZIDZIO захопила видом на пляжі в купальнику: "50 Відтінків Сірого".

Як повідомляла Politeka, на Дзідзьо напали в Києві, перші подробиці: "прямо в обличчя...".

Також Politeka писала, що пекуча дружина DZIDZIO засвітила ідеальне літнє тіло в купальнику.