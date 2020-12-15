Українців попередили про чергову схему розводу

Про це інформує прес-служба Мін'юсту.

У міністерстві попередили, що українців можуть ошукати при купівлі металопластикових конструкцій, навіть якщо вони мають на руках свій екземпляр договору та квитанцію, що підтверджує оплату товарів та послуг.

Одна з найпоширеніших схем розводу - коли клієнта просять внести предоплату.

"Під час такого шахрайства покупця просять оплатити частину суми або повну вартість за продукцію готівкою, або перевести кошти на банківську картку, або виставляють рахунок у одній з платіжних систем. Якщо покупець заплатив та не отримав квитанції або платіжного доручення, то він не зможе довести, що був ошуканий, оскільки гроші були передані покупцем добровільно", - попереджають українців у Мін'юсті.

В міністерстві закликають українців користуватися послугами лише у перевірених точках продажу таких конструкцій, аби не бути ошуканими.

Будь-яку компанію можна перевірити у ЄДР, де містяться реквізити продавця. У цьому реєстрі одразу буде написано, якою діяльністю займається продавець та чи не перебуває він у статусі припинення діяльності.

Під час замовлення конструкцій важливо підписати договір у двох екземплярах, а якщо виникають якісь сумніви, то варто поспілкуватися зі спеціалістом.

У договорі мають бути прописані наступні умови: продукція, яка замовляється (розміри, специфікація, кількість тощо), оплата, терміни поставки, гарантії на вироби та монтаж, відповідальність сторін, форс-мажорні обставини, умови розірвання договору тощо.

Окрім цього, під час укладання договору варто перевірити, чи зазначено у документі доставка конструкцій до квартири та здійснення монтажних робіт.

"Так як у більшості випадків це лише виготовлення та поставка, на здійснення монтажних робіт потрібна ще відповідна ліцензія. Відсутність договору виключає можливість пред’явити будь-які претензії продавцеві", - резюмували у Міністерстві юстиції.

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