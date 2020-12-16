Ці зірки готові на все, щоб запам'ятатися

Знаменитості всіляко привертають до себе увагу і епатують публіку

Красуні хочуть запам'ятатися мало не кожним своїм виходом і тому роблять для цього все, пише Politeka.net. Познайоммось з зірками, які хвалилися фігурами в "голих" сукнях.

Відома світська левиця, модель і бізнесвумен Кім Кардашьян прославилася на весь світ завдяки своїм пишним формам. Зірка любить виблискувати тілом в найвідвертіших нарядах.

Модель Белла Хадід хвалиться стрункістю в спокусливих нарядах, крізь які видно всі достоїнства. Чого тільки варте це плаття, в якому молода красуня має чудовий вигляд.

Відома співачка та актриса Дженніфер Лопес у свій 51 рік вражає молодістю. Вигини тіла цієї спокусниці в будь-якому образі виглядають ефектно і притягують погляд.

Сестра Кім, модель Кендалл Дженнер, показує найпотаємніше без сорому. Крізь її прозорі наряди видно все і це заворожує.

Відома актриса і модель Ольга Куриленко іноді вибирає занадто відверті сукні, але з її ідеальною фігурою це можна собі дозволити. Вона просто фантастична!

Раніше ми писали, що Кім Кардашьян одягла блакитний купальник з вирізами в районі талії, а також з глибоким декольте, з якого виставилися груди.

Не менше притягували погляд тісні шортики, обтягнули пружні сідниці, а також накачані ніжки.

Раніше повідомлялося, що Белла Хадід з'явилася на фото з топ-моделлю Вітторією Черетті.

Обидві постали топлес, без сорому демонструючи свій невеликий бюст.

На одному кадрі красуні прикрили груди руками, а на другому - Вітторія постала у всій красі.

Нагадавши, Белла Хадід з "Victoria's Secret" змусила милуватися собою в одних трусиках

А ще Politeka писала, що Белла Хадід з "Victoria's Secret" засунула свої "персики" в занадто маленький купальник

Також Politeka повідомляла, що Белла Хадід в одних трусиках і чоботях сіла перед камерою, ледве прикривши пікантні місця рукою