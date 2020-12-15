Українські лікарі розпочали флешмоб з вимогою збільшити витрати на медицину



Як передає Politeka.net, медики з усіх куточків країни публікують відеозвернення, в яких розповідають про свої зарплати і умови роботи (щоб подивитися - доскрольте сторінку до кінця)



Лікар дитячої протитуберкульозної лікарні з 16-річним стажем Кудімов Володимир Павлович працює за 5385 гривень на місяць.

"З такою зарплатою, як зараз, ми прожити не можемо. Мені дуже хочеться сподіватися, що ви як народні депутати будете дбати за майбутнє нашої країни, про те, якою буде наша нація. Сподіваюся на ваш розум, на ваше людяне ставлення до медичних працівників", - заявив медик.

Фельдшер виїзної бригади підстанції екстреної медичної допомоги в Донецькій області Інна Іванівна, як і багато медиків, змушена шукати підробіток, щоб прогодувати сім'ю.



"Стаж мій становить 38 років. Зарплата-7000 тисяч гривень. Доводиться шукати підробіток, бо на таку зарплату прожити неможливо. Під час пандемії працювати стало ще складніше - ми знаходимося на передовій і несемо відповідальність за кожне життя. Хочеться, щоб наш уряд звернув на нас увагу", - поділилася жінка.





"Будь ласка, дайте нам жити!",- ледь стримуючи емоції сказала фельдшрер-лаборант київської лікарні з окладом у 2000 тисячі гривень.

Раніше ми повідомляли, що в українських лікарнях не вистачає анестезіологів, реаніматологів і реанімаційних медсестер.

Наприклад, в Одесі не вистачає медиків: хворих лікують лікарі навіть вузьких напрямків – гінекологи, кардіологи та інші. Але така проблема існує не тільки в Одесі, а скрізь в Україні.



Нагадаємо, Китайський вірус погубив сім'ю українського депутата, двоє дітей залишилися сиротами.

Як повідомляла Politeka, ситуація в українських лікарнях погіршується з кожним днем, лікарі безсилі.

Також Politeka писала, що вірус забрав життя подружжя на Київщині, пішли з різницею в кілька днів.