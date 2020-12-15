Чиновники у Вінниці привласнили 5,5 мільйонів гривень на закупівлі солі

Як передає Politeka.net, про це повідомили на сайті Національної поліції України.
Слідчі встановили, що посадові особи при 5,5 мільйонів гривень на закупівлі солі для посипання доріг під час ожеледиці.

Як повідомив начальник ГУНП у Вінницькій області Іван Іщенко, слідством встановлено, що посадові особи Департаменту комунального господарства та благоустрою вступили в змову з представником одного з місцевих товариств і, створивши антиконкурентні умови для інших учасників торгів, уклали із зазначеною фірмою договір на придбання технічної солі за значно завищеною ціною, чим завдали збитків державі в особливо великих розмірах.

Раніше ми повідомляли, що волонтер Наталія Юсупова розкритикувала підготовку і реакцію комунальних служб на негоду в Україні.

За її словами, справа вже дійшла до того, що люди самі змушені купувати сіль в супермаркетах.

"Скільки ще аварій на дорогах і скільки травмованих?! Звичайно не вистачає людей в комунальних службах, хто туди піде, коли у них мізерні зарплати. Тільки починаєш лаяти двірників за бруд у дворі і парадному, а вони тобі «за таку зарплату я не збираюся обтяжуватися». Зате депутати місцевих рад можуть собі дозволити розкішне життя", - поскаржилася вона на своїй сторінці в Facebook.

Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".

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Додамо, що отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.

Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".