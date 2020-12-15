Як передає Politeka.net, про це повідомили на сайті Національної поліції України.
Раніше ми повідомляли, що волонтер Наталія Юсупова розкритикувала підготовку і реакцію комунальних служб на негоду в Україні.
За її словами, справа вже дійшла до того, що люди самі змушені купувати сіль в супермаркетах.
"Скільки ще аварій на дорогах і скільки травмованих?! Звичайно не вистачає людей в комунальних службах, хто туди піде, коли у них мізерні зарплати. Тільки починаєш лаяти двірників за бруд у дворі і парадному, а вони тобі «за таку зарплату я не збираюся обтяжуватися». Зате депутати місцевих рад можуть собі дозволити розкішне життя", - поскаржилася вона на своїй сторінці в Facebook.
Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".
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Додамо, що отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.
Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".