Дружина принца Гаррі, колишня актриса Меган Маркл, вирішила спробувати себе в новій сфері, тим самим розчарувавши Букінгемський палац

Справа в тому, що Меган Маркл стала венчурним інвестором, вклавшись в стартап Clevr Blends. Компанія займається виробництвом швидкорозчинного латте на вівсяному молоці, яке сподобалося Меган.

Зірка підкреслила, що любить підтримувати марки, засновані жінками. Сума інвестицій замовчується. Своєю чергою, Clevr Blends зобов'язалися пожертвувати 1% доходу організаціям, які борються за продовольчу справедливість.

Маркл вирішила прорекламувати продукт, надіславши латте відомій телеведучій Опрі Вінфрі. Остання записала відео, як готує собі напій, і подякувала за сюрприз свою "сусідку". Телеведуча заявила, що тепер це її улюблений напій, підкріпивши смайликом з короною

Джерело в Букінгемському палаці розповіло виданню Mirror, як знать відреагувала на вчинок Меган. За словами інсайдера, в палаці обурилися використанням в рекламі зазначеного смайлика, адже таким чином, робиться натяк, що до цього має відношення британська королівська сім'я.

У палаці відзначили, що Меган і Гаррі покинули королівську сім'ю, обіцяючи підтримувати цінності монархії, підтримувати її репутацію і не продавати свої королівські зв'язки заради отримання вигоди.

Нагадаємо, Меган Маркл вперше з'явилася на публіці після зізнання про втрату другої дитини.

Дружина принца записала відеозвернення людям, які в умовах пандемії піклуються про інших.

Зірка була без звичного макіяжу, тому люди стали її критикувати за наслідування Кейт Міддлтон.

Нагадаємо, що новий удар для Меган Маркл і принца Гаррі, Єлизавета II не пошкодувала подружжя.

Як Politeka писала, нові проблеми в сім'ї Маркл і Гаррі, герцоги можуть повернутися до палацу.

Також Politeka повідомляла, що ображена Меган Маркл закотила істерику через Кейт Міддлтон.