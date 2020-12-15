У Києві учасників мітингу на Майдані почали розженяти правоохоронці
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".
Так, у мережі з'явилось відео, як людей штурмують силовики, а в повітрі видно дим та звучать заклили до правоохоронців зупинитись.
"Подивіться, що робить поліція, знімайте це на відео! Це розгін мирної демонстрації", - кажуть у гучномовець.
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"Не встигли ми зрадіти, що все більш-менш затихло, як почався розгін мітингувальників правоохоронцями. Раніше в МВС повідомили, що в сутичках постраждало близько 40 поліцейських. Чи підтримуєте якусь зі сторін?" - запитують у киян.
На опублікованому відео можна побачити, як силовики виштовхують людей з Майдану, за що мітингувальники порівняли їх із "беркутівцями", які влаштували криваву бійню у центрі Києва в 2014 році.
Раніше повідомлялось, що в МВС заявили про травмування 40 силовиків (здебільшого це були опіки, а також один правоохоронець втратив свідомість) та звернулись до мітингувальників із закликом не порушувати законодавство.
"Вкотре закликаємо учасників акції дотримуватися встановлених правил поведінки та не порушувати чинне законодавство", - йдеться в повідомленні правоохоронців.
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