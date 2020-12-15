Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардашьян, посвітила оголеним бюстом у приспущеній сорочці

Зірка вражає формами в найспекотніших образах, передає Politeka.net. Цього разу красуня показала досконалі форми в білосніжній сорочці. Модель, яка також працює діджеєм, спокушає принадами стоячи біля дзеркал. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Кім Лі грайливо приспустила сорочечку, демонструючи об'єми, що варті заздрості.

При цьому красуня засвітила стрункі ніжки в такому короткому вбранні.

Модель розпустила чорне волосся, прикривши ним одну частину свого красивого обличчя. Губи модель відкрила і дивилася в камеру, приймаючи різні пози заради ефектних кадрів.

За 50 хвилин пост зібрав понад 2000 переглядів і багато коментарів.

Користувачі мережі написали в сторону кокетки багато приємних повідомлень, яких гідна її неймовірна зовнішність.

"Божественний вигляд", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Кім Лі позувала в одній ніжно-рожевій білизні з сіточкою, що спровокувало бурхливі обговорення. Ідеальний загар, яскравий макіяж і мінімум прикрас зробили лук Кім Лі дуже спокусливим. Сидячи на м'якому дивані дівчина також показала татуювання на ніжці, на яку звернули увагу шанувальники і написали їй багато хвалебних повідомлень.

Раніше повідомлялося, що Кім Лі похвалилася підтягнутим тілом в чорному монокіні. Причому зробила це чи посеред басейну і намочивши при цьому волосся, яке зачесала назад.

Вид діджея просто викликав запаморочення. Тим більше зірка вдосталь пограла з фантазіями фанатів, які тут же висловили своє захоплення в коментарях.

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