Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк приголомшила бездоганною фігурою, примірявши облягаючу сукню

Як розповідає Politeka, фотографії знаменитість опублікувала у себе на сторінці в Instagram.

"Хто і де зустрічає НР? Я буду на балконі», - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованій фотографії Нікітюк позує в облягаючій сукні, демонструючи бездоганну фігуру у всій красі. В руках красуня тримає келих з шампанським, грайливо поглядаючи в кадр.

"Сліпуча», «богиня», «Леська – красуня", " Леська, а не холодно?", "Леся яка ж ви кльова, енергійна і світла 😘 😘 � � ви найкраща",» неймовірно красива», - пишуть її шанувальники.

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33-річна зірка опублікувала свіже фото у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в зухвалій позі.

Зухвала Никитюк з високим хвостиком в чорній міні-сукні, ажурних колготках і стильних черевиках розкорячилася на столі перед дзеркалом. Дівчина безсоромно розсунула ноги, прикривши "сором" складками спідниці.

При цьому Леся хижо подивилася в камеру.

Нагадаємо, що мокра Нікітюк похвалилася кадрами ВІП-відпочинку, хто склав їй компанію.

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