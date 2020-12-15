Популярна українська співачка Ірина Білик поділилася цікавим кадром разом з двома спокусницями

Відома українка поділилася приємними новинами Politeka.net. Артистка розкрила деталі в своєму Instagram, підкріпивши красивим фото.

На знімку шикарна блондинка позувала в жовтому костюмі і капелюшку. Макіяж був зроблений з акцентом на очі. В руках зірка тримала золоту нагороду і букет.

Поруч з українською знаменитістю позували дві стрункі брюнетки. Дві дівчини-близнючки нагадували справжніх бестій. Всі дивилися в камеру і злегка посміхалися.

"Нагорода за кращу пісню 2020 року!!! А ось за яку саме, спробуйте вгадати ви!",- написала Ірина.

За дві години пост зібрав понад 2000 лайків і багато коментарів.

"Червона помада 😉", " у Вас всі пісні заслуговують нагород.❤️❤️❤️", "Дівульки,ви красуні 😍😍😍💋💋💋", "Красуні😍😍😍 всі пісні супееер❤️😘", "Яка б не була - всі кращі🔥❤️🌹", "У Вас, Ірино, всі Класні пісні👍🌹❤️", "Сніг", "Складно ,у вас кожна найкраща", "Коли Ви співаєте ,я співаю разом з Вами", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ірина Білик позувала поруч з Нікітіним. Як можна помітити, фотографія є архівною - на ній зірка з коротко стрижкою і в чорному вбранні з декольте.

"Юрочко, дорогий! Всіх благ і задоволень від нових ідей та їх реалізації..і нехай твоє життя буде схоже на казку», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Ірина Білик поділилася відео, на якому вона "приміряла" на себе маску. В результаті у неї сильно змінилося обличчя, створюючи враження, що ми бачимо перед собою людину дуже похилого віку.

Нагадаємо, що розмальована Ірина Білик ошелешила виглядом у ліжку, прикрившись трояндами:"100 і 1 пластична операція".

Як повідомляла Politeka, Ірину Білик застали зі пекучим брюнетом на яхті, пікантне відео: «Не входило в плани...».

Також Politeka писала, що поліція взялася за" розваги " Білик у Харкові, відкриті кримінальні справи.