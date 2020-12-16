Українцям назвали можливі терміни введення накопичувальної пенсійної системи

Про це розповіла глава Мінсоцполітики Марина Лазебна в інтерв'ю ЛІГА.

За її словами, нардепи не встигнуть у 2020 році затвердити законопроект про введення накопичувальних пенсій.

Більш того, другий рівень пенсійної системи не буде введений і в 2021 році.

"Цього року - немає [шансів на голосування навіть у першому читанні, - Ред.]. У 2021 році ми також не введемо другий рівень. Можливо, з 1 січня 2022 року, але за умови, що законопроект №2683 приймуть у першому кварталі 2021 і всі, від кого залежить впровадження, засукають рукави і дуже добре попрацюють", - відверто заявила Лазебна.

Глава профільного відомства підкреслила, що Мінсоцполітики підтримує законопроект про впровадження накопичувальних пенсій, але документ потребує доопрацювання.

"Перший раз ми ще навесні в рамках робочої групи при Комітеті соцполітики надали пропозиції до тексту для того, щоб система була працездатною, а не корумпованою, захищала людину і її накопичення, більш відповідала ринковій реальності", – підкреслила Лазебна і додала, що владі доведеться підвищувати ЄСВ і податки, якщо накопичувальні пенсії не будуть затверджені Радою.

Раніше ми розповідали, що Рада хотіла ввести накопичувальні пенсії вже в 2021 році.

Якби законопроект був схвалений, то працюючих українців до 50 років змусили щомісяця б віддавати по 4% із зарплати на спецрахунок.

Ці гроші накопичувалися і їх можна б було зняти по досягненню 60-річного віку.

Однак, як стверджують експерти, якщо українці отримуватимуть зарплати по 10 тисяч, то вони в кращому випадку можуть розраховувати на другу виплату в розмірі 400 грн.

Нагадаємо, що українцям розкрили нюанси підрахунку розміру пенсії, можна отримувати до 17 тисяч гривень.

Як повідомляла Politeka, накопичення пенсій може стати новою аферою, українців попередили про проблеми.

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