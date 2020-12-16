Ветерану АТО ніде жити після повернення з фронту

Як передає Politeka.net, історію Івана Слободяна розповіли в сюжеті місцеві ЗМІ (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Свою службу тернополянин розпочав ще у 2017 році. Через рік Іван повернувся в рідне місто і оселився в місцевому гуртожиток, але був змушений з'їхати через деякий час.

Як виявилося, ветеран АТО свого житла не має і йому доводилося жити навіть на роботі. У нього немає рідних крім двох синів, які відмовилася спілкуватися з ним.

Товариші по службі Івана намагалися налагодити зв'язок між ним і дітьми, але хлопці відмовилися навіть говорити з батьком.

"Трубку взяв молодший і сказав: "А хто він мені такий?",- передає Іван відповідь свого сина.

На допомогу ветерану прийшли небайдужі волонтери, яким вдалося знайти для нього хоч дах над головою у притулку реабілітаційного центру у Чорткові.

Раніше ми повідомляли, що ветеран АТО в Дніпрі поскаржився на ставлення влади.

Ігор Козацький воював в Афганістані, а в 2015 відправився добровольцем на Донбас. Після року служби чоловік повернувся в Дніпро, але працювати вже не міг, так як отримав інвалідність.



За його словами, в черзі на житло від держави він стоїть вже 20 років.

"Кажуть, що квартир немає і ніхто нікому нічого не винен", - поділився ветеран.

Нагадаємо, ветеран АТО зважився на фатальний крок, троє дітей залишилися без улюбленого батька.

Як повідомляла Politeka, помер відомий українець.

Також Politeka писала, що Франція попрощалася з українським воїном, трагічні подробиці.