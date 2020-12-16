Ветерану АТО ніде жити після повернення з фронту
Як передає Politeka.net, історію Івана Слободяна розповіли в сюжеті місцеві ЗМІ (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Свою службу тернополянин розпочав ще у 2017 році. Через рік Іван повернувся в рідне місто і оселився в місцевому гуртожиток, але був змушений з'їхати через деякий час.
Як виявилося, ветеран АТО свого житла не має і йому доводилося жити навіть на роботі. У нього немає рідних крім двох синів, які відмовилася спілкуватися з ним.
Товариші по службі Івана намагалися налагодити зв'язок між ним і дітьми, але хлопці відмовилися навіть говорити з батьком.
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"Трубку взяв молодший і сказав: "А хто він мені такий?",- передає Іван відповідь свого сина.
На допомогу ветерану прийшли небайдужі волонтери, яким вдалося знайти для нього хоч дах над головою у притулку реабілітаційного центру у Чорткові.
Раніше ми повідомляли, що ветеран АТО в Дніпрі поскаржився на ставлення влади.
Ігор Козацький воював в Афганістані, а в 2015 відправився добровольцем на Донбас. Після року служби чоловік повернувся в Дніпро, але працювати вже не міг, так як отримав інвалідність.
За його словами, в черзі на житло від держави він стоїть вже 20 років.
"Кажуть, що квартир немає і ніхто нікому нічого не винен", - поділився ветеран.
Нагадаємо, ветеран АТО зважився на фатальний крок, троє дітей залишилися без улюбленого батька.
Як повідомляла Politeka, помер відомий українець.
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