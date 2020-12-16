В одній з київських шкіл стався дивний інцидент

Як передає Politeka.net , обурення подією розповіла мати учениці на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, все сталося на уроці плавання.



"Трохи "лайт-жерсті" в стрічку або чому я вважаю, що наш класний керівник залишає бажати кращого: на фото діти, які не взяли форму на урок плавання. Сидять на підлозі. Дівчатка, в перехідному віці сидять на підлозі. Поруч лавочка, але на ній жодна дитина не сидить. Дочка сказала, що їм не дозволили сісти на лавочку", - розповіла дівчина.

За її словами, червоний Керівник учнів замість того, щоб посадити їх на лавочку, вирішила ще більше їх провчити.

"Вона їх фотографує, щоб скинути цих "порушників" в батьківську групу. Я так розумію, що ставити питання про правомірність публічного оголошення оцінок і про те, як можна ставити одиниці за забуту форму, взагалі в даному випадку не має сенсу", - поділилася дівчина.