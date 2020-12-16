Колишні герцоги Сассекські Меган Маркл і принц Гаррі оголосили про запуск свого першого подкасту на платформі Spotify, і нарвалися на гнів фанатів

Про це пише видання OkMagazine.

Фанати дивуються, адже раніше Маркл і Гаррі просили залишити їх у спокої після втечі з палацу, а тепер вони самі ж захотіли бути в центрі уваги.

принц Гарри и Меган Маркл

"Принц Гаррі і Меган Маркл кинули королівську сім'ю, тому що хотіли нормального життя. Вони прагнули до простих радощів життя, таким як запуск широко розрекламованого подкасту і промо-тур по країні", — написав один з користувачів Twitter.

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У соціальних мережах користувачі також стали придумувати можливі теми для подкасту, які будуть вести Меган Маркл і принц Гаррі. За інформацією ЗМІ, сума угоди оцінюється в $40 млн.

"Отже, ви вибрали ідеальний замок", "Справжній злочин: дивна історія дядька Ендрю", "як спустити мільйон на свою вагітність"," як їсти повільніше королеви, коли ти дуже голодний", - пожартували деякі коментатори.

Обізнані джерела запевняють, що ініціатором підписання угоди з Spotify на $ 40 млн була саме Меган Маркл, у якої є "чітке бачення того, що вони можуть запропонувати як пара".

Принц Гаррі та Меган Маркл

Нагадаємо, Меган Маркл вперше з'явилася на публіці після зізнання про втрату другої дитини.

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Нагадаємо, що Новий удар для Меган Маркл і принца Гаррі, Єлизавета II не пошкодувала подружжя.

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