У Дружківці Донецької області розгорівся скандал через квартиру



Щоб розібратися в ситуації 19-річна Аліна Колонцова звернулася до журналістів "ТСН" (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)



Коли дівчині було 5 років вона стала сиротою. Прийшов час, коли держава їй або повинна була виплатити гроші на житло, або купити його. Грошей не знайшлося, тому в місті їй видав ключі від квартири, але потім чиновники замінили квартиру на іншу. Будинок, в якому вона розташована, місцеві називають мурашником.

Це малосімейка, на кожному поверсі до 20 квартир і кожна площею не більше 20 кв.м. світла в під'їзді немає, ліфт давно не працює, а на стінах — художня творчість.

Будинок їй до того, як передати ключі не показали. Як з'ясувалося, крім сумних умов, на дівчину відвантажили ще й борги по комуналці в 50 тисяч гривень.

За словами депутата Дружківської міськради Дениса Миронова, в цьому будинку квартири коштують 10-15 тисяч гривень.

Дівчина зрозуміла відразу-це афера, але місцеві депутати пообіцяли їй допомогти і виправити ситуацію.







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