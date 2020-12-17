Російська модель, актриса і блогерка Яна Кошкіна, яку називають «нареченою» Гаріка Харламова, вирішувала показати свого кращого друга
Цікаве фото дівчина виклала на своїй сторінці в "Instagram", передає Politeka.net.
Кошкіна зображена на диванчику. В її пишні груди уткнувся мужчна, проте його обличчя не видно. При цьому артистка обхопила його голову руками і, як ніби, притискає ще сильніше. Кошкіна заплющила очі і широко відкрила рот.
"Випереджаючи пресу...) Найкращий друг вже багато років... І навіть не смійте гадати!",- підписала дівчина знімок.
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Але ось попередження про "не гадати" не подіяло. Користувачі Мережі озвучили безліч варіантів. Серед найпопулярніших-Гарік Харламов або Гарік Мартиросян. Також припустили, що це може бути Міхал Галустян, Єгор Крід і Гоша Куценко.
Як відомо, про роман Кошкіної і Гаріка стали говорити відразу ж після розлучення коміка з актрисою Христиною Асмус. Зазначалося, що парочку нібито бачили на вечірці у Ляйсан Утяшевої.
Спочатку обидві зірки заперечували роман, але пізніше непомітно стали підігрівати інтерес до своїх персон. Спочатку Кошкіна з'явилася в якості запрошеної зірки на шоу Comedy Club, де вона зіграла дівчину, яка претендує на серце Гаріка.
Нагадаємо, що наречена Харламова задерла ноги в міні-сукні і розбурхала хижим чином: "дика кішка".
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