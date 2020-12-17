Чоловік дістав пістолет і вистрілив водієві в ногу, не бажаючи платити гроші

Вчора, 16 грудня, в Довгинцівському районі Кривого Рогу сталася стрілянина. За інформацією очевидців, пасажир стріляв у водія таксі.

Про це повідомили прес-службі Криворізького відділу поліції журналістам ТСН.

Пасажир повертався додому після гулянки з дружиною і двома дітьми і був нетверезий. Водій, який чекав довгий час поки клієнти вийдуть, коли довіз їх на місце, попередив, що за простій доведеться доплатити 8 гривень. Це розлютило чоловіка, він не хотів віддавати 8 гривень та дістав зброю і вистрілив таксисту в ногу на очах у власних дітей. Зараз чоловік перебуває в лікарні під наглядом лікарів.

У поліції уточнили, що повідомлення про стрілянину надійшло 16 грудня, близько 23 години. Відразу після цього на місце події прибула поліція, щоб встановити всі обставини конфлікту.

"Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що під час конфлікту пасажир дістав пістолет і вистрілив у бік водія таксі. В результаті водій отримав непроникаюче вогнепальне поранення лівої гомілки", - розповіла прес-секретар Криворізького відділення поліції Оксана Лесонен.

За фактом хуліганства внесено відомості до ЄРДР до 296 ККУ. Порушника доставили в Довгинцівське відділення поліції. Ним виявився 32-річний криворіжець.

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