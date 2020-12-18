Чоловіки влаштували масштабну бійку прямо на Хрещатику

Відповідні кадри з'явилися у Facebook-спільноті Київ оперативний.

Зокрема, у соціальних мережах опублікували відео, на якому видно, как кілька чоловіків гамселять один одного прямо у центрі Києва.

Їх навіть не зупинило те, що поруч проходили звичайні перехожі, які автоматично ставали свідками жорсткоких розбірок.

"Бійка у самому центрі міста - на Хрещатику. Цікаво, за що змагаються ці лицарі?", - йдеться у підписі до опублікованого відео.

"Що робити? Викликай м*нтів", - заявили за кадром дівчата, які і зняли бійку в центрі Києва на телефон.

У коментарях припустили, що хлопці могли з'ясовувати стосунки кулаками через якусь дівчину, а інші назвали їх "павичами" за бійку прямо на Хрещатику.

"Дівчаткам в юному віці подобаються хулігани, на цих кадрах можна спостерігати сезонні шлюбні ігри. Коротше б'ються за ватрушку і сімейні цінності", "Це гловери за замовлення б'ються", "Це просто тренування. З залами зараз проблеми", "Павичі", "За смердючку якусь б'ються. П'янь", - написали вони у коментарях.

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За даними поліції, вони отримали повідомлення про грабіж на вулиці Корольова. Заявниця розповіла, що до неї ззаду підійшов невідомий їй чоловік, зірвав з неї золоті сережки почав тікати.

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