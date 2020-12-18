Як передає Politeka.net, історію бійця розповіли на Facebook-сторінці штабу ООС
Володимир ще з часів мобілізації "носить" нескромний для простого солдата позивний "Майор".
Любов Плаксюк з ранніх років хотіла пов'язати своє життя з військовою областю і після вторгнення РФ на Донбас вона прийняла остаточне рішення.
Спочатку їй запропонували посаду радіотелефоніста в 14-му батальйоні територіальної оборони "Черкаси".
Лише через кілька місяців вона вже командувала відділенням.
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Також ми розповідали про лікаря Тетяну Іванченко, яка врятувала понад 500 українських військових на фронті.
Ще в 2014 вона поїхала передову з Одеського госпіталю. Тоді з фронту привозили по 20-30, а бувало і по 50 поранених.
Зараз вона повернулася з фронту і отримала звання "Народний Герой України".
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