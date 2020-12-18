"Звичайно, в 2015-му, коли стояли під Попасною, бойових зіткнень було в рази більше, а ворожі обстріли з важкого озброєння були буденністю. Але і зараз не можна втрачати пильності. Ворожі провокації трапляються куди частіше, продовжують працювати снайпери та й техніка своїм шумом регулярно нагадує про близьку присутність окупантів", - поділився боєць.

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Любов Плаксюк з ранніх років хотіла пов'язати своє життя з військовою областю і після вторгнення РФ на Донбас вона прийняла остаточне рішення.

Спочатку їй запропонували посаду радіотелефоніста в 14-му батальйоні територіальної оборони "Черкаси".

Лише через кілька місяців вона вже командувала відділенням.

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Ще в 2014 вона поїхала передову з Одеського госпіталю. Тоді з фронту привозили по 20-30, а бувало і по 50 поранених.

Зараз вона повернулася з фронту і отримала звання "Народний Герой України".

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