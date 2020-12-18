Скандальний суддя Х-Фактора Сергій Сосєдов жорстко пройшовся по 65-річній співачці Ларисі Доліній

Артистці дісталося після появи на російській "Пісні року", де вона блищала в шовковій сукні темно-пурпурного кольору, з оголеними плечима. Довге світле волосся вона поклала об'ємними м'якими локонами.

Але ось епатажному критику такий образ не сподобався.

"Ой, матінко, навіщо ж стільки гриму? Візажисту просто одиниця за роботу! Жесть і свинство так спотворювати свою клієнтку! Куди, до біса, бюст на животі?! Ти спеціально сьогодні нас всіх лякаєш?» - прокоментував Сосєдов фото Доліної, яке розмістив у соцмережі його товариш, передає Еg.ru.

Нагадаємо, після "Пісні року" "відхопила" від Сосєдова і 73-річна Софія Ротару.

"Звичайно, можна сказати, що в цьому сезоні вона знову «повертається» в Росію. У неї буде трохи новорічних корпоративів, вона зніметься в "Пісні року", буде красуватися на російських телеекранах і в новорічну ніч. Але кому потрібно це творче доживання?"- заявив критик.

Не оминув увагою сусідів і 71-річну Пугачову. За його словами Примадонна давно розгубила свої таланти, від колишнього голосу не залишилося і сліду. Сосєдов натякнув на те, що його дратує не тільки зарозумілість співачки, але і не відповідний її віку зовнішній вигляд.

"Вони реально думають, що вони ще ого-го, що в 70 вони ще можуть... а вже якщо зробили операцію пластичну, і вона, як дівчинка хі-хі-хі, на тонких ніжках, і куделечки – вона взагалі думає, що їй 18», - жорстко заявив критик.

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