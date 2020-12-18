Колишня герцогиня Меган Маркл знову потрапила в скандал
Про це пише Супутник.
Так, екс-герцогиня Сассекська Меган Маркл висміяла принца Гаррі на записі трейлера різдвяного подскаста.
У соціальних мережах з'явився трейлер за участю екс-членів королівської сім'ї, який викликав обурення у шанувальників колишніх герцогів.
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На записі Меган Маркл примудрилася висміяти свого чоловіка принца Гаррі.
Колишня зірка Голлівуду раз у раз передавала ініціативу чоловіку, роблячи двозначні компліменти його акценту, а після того, як принц Гаррі закликав слухачів приєднатися до ефіру, герцогиня і зовсім почала сміятися.
"О, ви ж чули його тон! Прямо те, що потрібно для подкастів", - посміялася Маркл над Гаррі.
Жарт Меган Маркл можна розцінювати як нешкідливу, але багато британців не оцінили американський гумор і попросили в соцмережах екс-герцогиню бути "обережніше на поворотах".
Раніше ми розповідали, що Меган Маркл і принц Гаррі приголомшили вчинком на $40 млн.
Колишні герцоги Сассекські Меган Маркл і принц Гаррі оголосили про запуск свого першого подкасту на платформі Spotify, і нарвалися на гнів фанатів.
Фанати дивуються, адже раніше Маркл і Гаррі просили залишити їх у спокої після втечі з палацу, а тепер вони самі ж захотіли бути в центрі уваги.
Нагадаємо, що Новий удар для Меган Маркл і принца Гаррі, Єлизавета II не пошкодувала подружжя.
Як Politeka писала, нові проблеми в сім'ї Маркл і Гаррі, герцоги можуть повернутися до палацу.
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