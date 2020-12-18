Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна розповіла про хворобу

На фото Маша сидить в червоній кофті і білих штанях. Образ Єфросиніна доповнила шапочкою Санти, а в руках тримала чашку з гарячим напоєм. Волосся у дівчини були розпущеними, а погляд сумний. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Привіт, вірус", - написано на фото Маші.

"Так виглядає перемога в конкурсі на самий кінчений подарунок до Миколая і Нового року.

Відчуваю себе (хре...) стерпно. Перебуваю під контролем лікарів, чесно виконую приписи! І намагаюся не зійти з розуму від усвідомлення того, яка кількість запланованого і важливого скасувалася одним колупанням в носі для ПЛР...

Моя сім'я здорова і швиденько відселила мене на горище. Загалом, відстійне закінчення відстійного року!

Бережіть себе!",- написала зірка в публікації.

Фанати поставили понад 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Видужуй, Маша", " Машенька, кріпися і одужуй. Це час для усвідомлення нових творчих планів", " одужуй швидше, Машунька! Обіймаю", " Маша, не сумуйте, все Буде Добре!!! Одужуйте скоріше!!)".

Ми писали, що популярна українська співачка Оля Полякова влаштувала безбашенні розваги з ведучою Машею Єфросиніною і відомим фотографом Сонею Плакидюк.

На вихідних Полякова покликала до себе зіркових подруг, щоб зайнятися готуванням і просто добре провести час. Як з'ясувалося, красуні вирішили наквасити капусти, однак на це не зупинилися.

Нагадаємо, розпатлана Полякова вразила зовнішнім виглядом після п'янки з Єфросиніною і Плакидюк

Також Politeka писала, що грайлива Нікітюк покрутила декольте без ліфчика перед носом Єфросиніної

А ще Politeka повідомляла, що спокуслива Єфросиніна без ліфчика показала, як сильно змінилася



