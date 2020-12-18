На зйомках номера Валерія Леонтьєва в ході новорічного ефіру каналу MusicBox стався конфуз

Під час виконання пісні «Казанова» підпилий чоловік заліз за сцену і почав танцювати разом з 71-річним артистом.

Він показував шпагати, танцював і веселився на всю.

Леонтьєв спершу намагався ігнорувати п'яного "конкурента", але потім почав дратуватися. Схоже, він просив танцюриста піти зі сцени, але це не діяло.

Через кілька хвилин розгнівані організатори припинили спроби порушити заплановані зйомки і буквально поцупили п'яного зі сцени. Порушнику зробили догану і зажадали негайно покинути зйомки. Продюсери принесли вибачення Леонтьєву і вмовили перезняти номер.

Зазначимо, Валерій Леонтьєв цього року відсвяткував 71 рік. Артист не хоче старіти тому робив собі блефаропластику і кругову підтяжку, використовував ботокс, вставив вініри. Також, ймовірно, співак видалив грудки Біша.

Однак в результати таких втручань шокують фанатів. Все частіше відзначають, що він став походити на жінку.

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