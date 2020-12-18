У Криму обміліло найглибше водосховище, людям даватимуть воду погодинно

Як передає Politeka.net, відповідні кадри опублікував блогер під ніком "RoksolanaToday & Кримua" в Twitter.

"Вдх в Корбеку (Ізобільне, Велика Алушта), продовжує стрімко зменшуватися в розмірах. До середини грудня 2020 року його обсяг склав трохи більше 20% (обсяг - 13,25 млн куб.м) після Різдва б. Алушта переходить на погодинну подачу води", - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах видно, що запас прісної води у водосховищі значно зменшився.

Дане водосховище вважається найглибшим в Криму. У деяких місцях глибина досягала 70 метрів.

Користувачі Мережі в коментарях під постом навіть прикріпили фото, яким воно було 2 роки тому.

Нагадаємо, з гострим дефіцитом води в Криму зіткнулися через шість років після анексії півострова Росією, внаслідок чого були припинені поставки дніпровської води з материкової частини України по Північно-Кримському каналу.

За цей час на півострові пересохли основні великі водосховища, і води перестало вистачати цілим містам і районам.