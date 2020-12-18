У Криму обміліло найглибше водосховище, людям даватимуть воду погодинно
Як передає Politeka.net, відповідні кадри опублікував блогер під ніком "RoksolanaToday & Кримua" в Twitter.
"Вдх в Корбеку (Ізобільне, Велика Алушта), продовжує стрімко зменшуватися в розмірах. До середини грудня 2020 року його обсяг склав трохи більше 20% (обсяг - 13,25 млн куб.м) після Різдва б. Алушта переходить на погодинну подачу води", - йдеться в повідомленні.
На опублікованих кадрах видно, що запас прісної води у водосховищі значно зменшився.
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Дане водосховище вважається найглибшим в Криму. У деяких місцях глибина досягала 70 метрів.
Користувачі Мережі в коментарях під постом навіть прикріпили фото, яким воно було 2 роки тому.
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