Співак Стас П'єха ще з підліткового віку пристрастився до згубної звички, юність парубка пройшла в кутежах з вживанням наркотиків

Неодноразово в мережі спалахували повідомлення про біду з 40-річним артистом, онуком народної артистки СРСР Едіти П'єхи. Днями публіку приголомшила чергова новина про смерть П'єхи. Через деякий час спливли подробиці скандалу.

Насправді зі Стастом все в порядку. В його мікроблозі в Instagram з'являються свіжі пости. Наприклад, днями він поділився фото в ліфті.

"Це шоб не сказали - пропав мовляв. Ось він я мчу вниз, на саме дно👻", - підписаний кадр.

Повідомлення про "смерть" П'єхи виявилося нічим іншим, як спогадом журналістів про минулу галасливу історію, коли артист прощався з покійним другом, а всі подумали, що це його рідні горюють безпосередньо за ним.

"Прощай, братику", - говорилося в підписі в тому скандальному пості.

Лаконічна фраза заінтригувала численних фоловерів П'єхи. У коментарях продюсер Йосип Пригожин відреагував: "Він же молодий. Як так?". Тоді користувачі кинулися висловлювати свої співчуття, поки не з'явився сам П'єха, що розклав все по поличках - не стало його товариша.

На питання, хто ця людина, і що з ним сталося, Стас вважав за краще не відповідати, але дав зрозуміти, що той помер. "Його більше немає", - коротко пояснив популярний виконавець.

Ситуацію з новою "смертю" зірки активно коментують у мережі:

"Вічно у них: він же молодий як так??? У підсумку всі живі, слава Богу!!! 🙏🙏"

"Що за фігню Ви несете? живий він🤦"

"Та Ви що? Яка смерть? Він живий і здоровий! Дай бог йому здоров'я!🙏 А вам совість!"

"Якщо він дійсно помер, покажіть на каналі, як його ховають"

Нагадаємо, життя П'єхи опинилася на межі, знайшли на підлозі в припадку: "Якщо я здохну..."

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