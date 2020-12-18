Співак Стас П'єха ще з підліткового віку пристрастився до згубної звички, юність парубка пройшла в кутежах з вживанням наркотиків
Неодноразово в мережі спалахували повідомлення про біду з 40-річним артистом, онуком народної артистки СРСР Едіти П'єхи. Днями публіку приголомшила чергова новина про смерть П'єхи. Через деякий час спливли подробиці скандалу.
Насправді зі Стастом все в порядку. В його мікроблозі в Instagram з'являються свіжі пости. Наприклад, днями він поділився фото в ліфті.
"Це шоб не сказали - пропав мовляв. Ось він я мчу вниз, на саме дно👻", - підписаний кадр.
Під Одесою копи зупинили маршрутки і висадили всіх, люди вийшли на дорогу: "Совість мали б", Відео
Маленький син Влада Ями розсекретив ім'я майбутньої сестрички, мама в сльозах: "В саме серце..."
Постаріла Ротару не змогла приховати глибоких зморшок без фотошопу, кадри закулісся: "Бідна, говорить вже ледь-ледь"
"Батьки до останнього вірили, що дочка жива": тіло зниклої дівчини знайшли під Харковом, фото
Повідомлення про "смерть" П'єхи виявилося нічим іншим, як спогадом журналістів про минулу галасливу історію, коли артист прощався з покійним другом, а всі подумали, що це його рідні горюють безпосередньо за ним.
"Прощай, братику", - говорилося в підписі в тому скандальному пості.
Лаконічна фраза заінтригувала численних фоловерів П'єхи. У коментарях продюсер Йосип Пригожин відреагував: "Він же молодий. Як так?". Тоді користувачі кинулися висловлювати свої співчуття, поки не з'явився сам П'єха, що розклав все по поличках - не стало його товариша.
На питання, хто ця людина, і що з ним сталося, Стас вважав за краще не відповідати, але дав зрозуміти, що той помер. "Його більше немає", - коротко пояснив популярний виконавець.
Ситуацію з новою "смертю" зірки активно коментують у мережі:
"Вічно у них: він же молодий як так??? У підсумку всі живі, слава Богу!!! 🙏🙏"
"Що за фігню Ви несете? живий він🤦"
"Та Ви що? Яка смерть? Він живий і здоровий! Дай бог йому здоров'я!🙏 А вам совість!"
"Якщо він дійсно помер, покажіть на каналі, як його ховають"
Нагадаємо, життя П'єхи опинилася на межі, знайшли на підлозі в припадку: "Якщо я здохну..."
Також Politeka писала, що уУбитий горем Стас П'єха розповів про біду в сім'ї