Астролог Влад Росс розповів, яким знакам Зодіаку пощастить в майбутньому році
Своїми прогнозами він поділився з виданням УНІАН.
За його словами, щасливчиком в 2021 році стане Водолій. Йому пощастить у всіх починаннях, успіх буде йому супроводжувати цілий рік. І іншим повітряним знакам теж. Тому Близнюкам і Терезам теж буде везти.
"А ось Тельцям не пощастить. Важкий період буде у Скорпіонів, для них 2020 рік може виявитися краще, ніж 2021", - зазначив Влад Росс.
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Астролог додав, що Дівам потрібно бути дуже обережними зі здоров'ям. Для Раків цей рік виявиться випробуванням-вони можуть потрапити у фінансову залежність та інші неприємності.
"Козероги зуміють розширити свої фінансові можливості. Також Водолії, адже вони щасливчики. Ще хороша ситуація складеться у Дів. Вони можуть поміняти роботу, побудувати свою кар'єру", - говорить Влад Росс.
А ось багатостраждальні Тельці можуть багато втратити. Їм забороняється вкладатися в якісь папери, придбати нерухомість. Їм не рекомендується ризикувати. Якщо є гроші, то просто нехай лежать.
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В останній місяць у році зірки подарують обраним шанси поліпшити матеріальний добробут, хтось зможе виправити помилки у відносинах і досягти гармонії в любові, а дехто поправить здоров'я, позбувшись шкідливих звичок. Так, пощастить Тельцю, Рибам і Овнам.
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