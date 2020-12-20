Відома модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер заворожила об'ємами в рожевому ліфчику
Зірка намагається щоразу продемонструвати свої форми після пластики, пише Politeka.net. Модель закрутила голову в гарячому вбранні - рожевому ліфчику.
Спокусниця показала "жару" з вигідного ракурсу, вставши біля камери.
Модель одягла рожевий ліфчик, з якого виставилися груди і заворожували погляд. Модель розпустила довге волосся, уклавши їх на плечі, щоб те не прикривало соковиті форми.
Зірка одягла джинси, які обтягнули округлі стегна, підстрибнувши трохи вище них.
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Тонка талія і пишні груди запаморочила голову, своїми апетитними вигинами.
"Милашка💕 💞 💓 💗", - підписали автори поста у фан-групі.
Публікація зібрала понад 1500 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали масу компліментів фантастичній зовнішності Кайлі, і подякували авторам поста за настільки гаряче фото.
"Божественна краса", - написав один з шанувальників.
Раніше ми писали, що Кайлі Дженнер позувала в жовтому купальнику з красивими вирізами, що оголили її апетитне тіло. Плоский животик і тонка талія виглядають досконало в такому жаркому вбранні.
Тонка жовта тканина обтягнула великі груди знаменитості, чому та виглядала спокусливіше, притягаючи до себе увагу.
Раніше повідомлялося, що Кайлі Дженнер позувала в одному топі і з приспущеним вбранням. Крім того, форми знаменитість підкреслила облягаючими джинсами і бездоганним макіяжем.
Користувачі мережі написали, що в захваті від настільки жарких форм знаменитості і написали їй багато найприємніших повідомлень.
Нагадавши, спокуслива Кайлі Дженнер у відвертому купальнику показала все найапетитніше
Також Politeka писала, що розпалена Кайлі Дженнер грайливо приголубила себе на ліжку
А ще Politeka повідомляла, що спекотна Кайлі Дженнер в обтягуючій сукні показала кожен вигин фігури без білизни