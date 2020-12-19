Українські виконавці Ірина Білик та Alexeev зворушливо привітали українців з наступаючими зимовими святами

Як пише Politeka.net, зірки вирушили на студію звукозапису Олександра Пономарьова і разом заспівали святкову пісню про Різдво. Ірина розмістила відеоролик на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" (щоб подивитися, скрольте сторінку до кінця).

Співачка приїхала на студію в жовтому піджаку з-під якого пробивається темно-зелена сорочка. Яскравий образ Ірини Білик довершила Бежева крислатий капелюх. До неї на тлі мерехтливої гірляндами ялинки притулився Микита Алексєєв в білому піджаку і чорній футболці. Артисти заспівали в мікрофон, притискаючи до голови навушники.

"Зі святом вітаємо Вас! Дивіться і слухайте нашу Колядку! Гарного перегляду ❤️ Нехай ця Колядка принесе в дім кожного українця злагоду, добро і здоров'я! Повна версія на YouTube каналі @ponomaryovoleksandr", - зазначила Ірина Білик в описі до ролика.

Користувачі соціальної мережі в коментарях відреагували на привітання зірок і поділилися своїми враженнями про їхню пісню:

"Який же гарний голос у Алексєєва"; "Іра, які ви всі класні! Вітаю з наступаючими святами! Нехай Господь ангелами оберігає"; "просто душу забрали на мить"; " спасибі! Дуже красиво!"; "Ірчик, як же я вас люблю і мамуля така приємна, шкода що не була не разу не на одному концерті, але на дачі як включаю ваші пісні, сусіди говорять і настрою на весь день"; "Ірочка моя дорога ❤️ скучив"; "які голоси😍, зі святом вас!".

Нагадаємо, що розмальована Ірина Білик ошелешила виглядом у ліжку, прикрившись трояндами:"100 і 1 пластична операція".

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