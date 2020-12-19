Українська співачка Даша Астаф'єва показала пікантне фото своїх сідниць

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку зірки в соцмережі.

Так, у своєму акаунті Астаф'єва запропонувала фоловерами продовжити фразу "Я - не я, якщо...". Один з користувачів відповів: "Якщо не з'їм хоча б одну булку на день". Астаф'єва на цю відповідь вирішила запостити своє фото, де вона сидить у колготках в сіточку, і можна роздивтись її сідниці та груди.

Таку пікантну світлину співачка вирішила доповнити жартом про "булки", натякаючи, певно, на сідниці. Так, вона написала на своєму фото, що "булки - наше все".

До цього Даша Астаф'єва похвалилася формами, зігнувшись в кріслі в наряді без штанів, кадри були опубліковані на сторінці знаменитості в Instagram.

"Нереальний кайф. Не вистачає слів, щоб описати. Я на емоціях!" - коротко йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах Астаф'єва позує в кріслі, елегантно зігнувшись і задерши при цьому ноги. Також в кадр потрапила дівчина, яка фотографувала знаменитість. Як можна помітити, ще одна виставляла світло.

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