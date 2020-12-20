Курс валют в Україні 20 грудня застане зненацька національну валюту, гривню готуватимуть до грандіозного падіння

Таким є прогноз фахівців, розповідає Politeka.

Наприклад, стодоларовий "американець «підскочить мінімально, створивши для євро» тепличні" умови. Міжбанк говорить про втрату 0,96 пунктів гривні.

Основний удар, вже традиційно, гривня відхопить від євро, який подорожчає на 2,29 позицій.

Курс валют в Україні 20 грудня буде таким:

100 доларів – 2781,84 грн;

100 євро - 3407,89 грн.

Загальну тенденцію підхопить і російський "дерев'яний«, який через кілька днів після падіння» відіграється" до початкової позиції: 10 рублів обійдуться в 3,8112 грн.

Як ми розповідали до цього, курс долара найближчим часом буде сильно залежати від ситуації з пандемією і рішення влади щодо карантину

Так, керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин звернув увагу на те, що на тлі збільшення число заражених китайським вірусом уряд може ввести жорсткий карантин довжиною в 3-4 тижні.

«В очікуванні цієї події імпортери значно скоротили ділову активність. Тиск на валютному ринку формується з боку нерезидентів, які виводять інвестиції з країни, а також спекулянтами», - розповів експерт.

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