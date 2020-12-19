Американська актриса Дженніфер Еністон, яка прославилася серіалом "Друзі", здивувала ризикованою витівкою у ванній

Як пише Politeka.net, вона розмістила на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" архівне фото, на якому постала біля дзеркала в короткій джинсовій спідниці і бюстгальтері купальника. Знаменитість сперлася рукою на стійку раковини і задерла ноги, поклавши їх на щось за кадром. У такій незручній позі Дженніфер Еністон із завороженим поглядом поцілувала своє відображення в дзеркалі.

"Що за рік. Нагадування про те, щоб подарувати собі трохи любові... і тримайся там🙏 😘", - побажала актриса своїм шанувальникам.

Слова Дженніфер Еністон надихнули багатьох користувачів соцмережі, які захопилися її красою і талантами в коментарях:

"Боже, це приголомшливо !! Люблю тебе 😘"; "Що за ікона";" Королева"; " ти неймовірна. я люблю тебе"; "Спасибі тобі велике-велике за все, що ти робиш"; "я думаю, це була нова фотографія"; "любов до себе ... завжди найважливіше для практики"; " це зробило мій день! Ви неймовірні, Велике вам спасибі за те, що завжди проявляєте любов до всіх. ми дійсно цінуємо це! 🤍 "; "Ти така ідеальна, Джен 😍"; " Я не можу пояснити, як сильно я люблю тебе і все щастя, яке Ти мені даруєш. Ти моє натхнення, і ти допомогла мені повірити в себе. Ви не знаєте, що я існую, але для мене дійсно важливо сказати це ❤ я люблю тебе ❤ Дякую за те, що зробила моє життя краще"; "моє серце зупинилося, прощай"; "заздрю Дзеркалу".

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