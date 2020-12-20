Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, вирішила показати всю себе в червоних мереживах

Популярна модель з пишними формами і яскравою зовнішністю прославилася в Instagram завдяки своїй любові до рекламних фотосесій одягу. А головною родзинкою образів Бахарі є те, що модель не переходить меж дозволеного і вибирає досить скромні наряди з єдиним акцентом на бюст.

Схоже, цього разу як виняток вона вирішила взяти участь у досить сміливій фотосесії. Справа в тому, що Гюль одягла лише тонке і практично прозоре мереживо, яке змогло лише від частини прикрити її гідності.

До того ж, на кадрі відмінно видно, що за час карантину дівчина помітно набрала у вазі, але нітрохи не соромиться цього, а навпаки пишається округлими формами. Зухвалий кадр не залишив шанувальників осторонь:

«Така красива 😍🔥; Боже милостивий такий гарний ❤️😍🥰😘🌹; Вау, так сексуально, мило, красиве бікіні, сексуально; одне бажання – завжди бачити вас такою розкішною😍; Вона зазнає поразки в усьому, тому продає своє м'ясо світу легкої наживи; Корона🍒😋😘; Виглядає красиво і чуттєво; Omg woww солодка чудово красива🌹❤️; Супер🌹👌🏻».

Раніше ми писали, що так як Бахарі рекламує саме трендові сукні та костюми, практично всі її фото виконані в певному стилі і з акцентом на наряд.

На одному з таких кадрів Гюль змогла вразити відразу і сукнею, і фігурою, адже тоненька біла зі срібним відливом тканина практично нічого не приховала. Коротке міні-плаття на тонких лямках вдало продемонструвало пишний бюст знаменитості, а також засмаглі стегна, які виявилися занадто відкриті через вирізи з боків.

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