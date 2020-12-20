Це перше Різдво, які члени королівської сім'ї не зустрінуть всі разом
Про це пише Elle.
Незважаючи на жорсткі обмеження, жести уваги і теплі сімейні традиції Букінгемського палацу не можна скасовувати.
За інформацією журналістів, Меган Маркл і принц Гаррі встигли обмінятися подарунками, відправивши їх "туди" і "назад".
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Посилки вже дійшли до адресатів, але святкові коробки відкриють лише 25 грудня.
Не виключено, що між Меган Маркл і Кейт Міддлтон, незважаючи на всі розбіжності, настала довгоочікувана відлига на тлі подарунків і свят.
Герцоги Кембриджські досі не знають, як саме відзначатимуть новорічні свята, і чи планують вони Вирушати в свою резиденцію в Норфолку.
"Це так важко. Ми все ще намагаємося будувати плани», - заявляв раніше принц Вільям.
Раніше ми розповідали, як Меган Маркл привселюдно посміялася над принцом Гаррі.
Це сталося під час запису різдвяного подкасту.
Колишня зірка Голлівуду раз у раз передавала ініціативу дружину, роблячи двозначні компліменти його акценту, а після того, як принц Гаррі закликав слухачів приєднатися до ефіру, герцогиня і зовсім почала сміятися.
"О, ви ж чули його тон! Прямо те, що потрібно для подкастів", - посміялася Маркл над Гаррі і нарвалася на гнів користувачів в соціальних мережах.
Нагадаємо, що Новий удар для Меган Маркл і принца Гаррі, Єлизавета II не пошкодувала подружжя.
Як Politeka писала, нові проблеми в сім'ї Маркл і Гаррі, герцоги можуть повернутися до палацу.
Також Politeka повідомляла, що ображена Меган Маркл закотила істерику через Кейт Міддлтон.