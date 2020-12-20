Це перше Різдво, які члени королівської сім'ї не зустрінуть всі разом

Про це пише Elle.

Незважаючи на жорсткі обмеження, жести уваги і теплі сімейні традиції Букінгемського палацу не можна скасовувати.

принц Гарри и Меган Маркл

За інформацією журналістів, Меган Маркл і принц Гаррі встигли обмінятися подарунками, відправивши їх "туди" і "назад".

Популярні новини зараз

Біда наздогнала суддю "Танців з зірками" Григорія Чапкіса, нікого не пускають: "Почав задихатися..."

Вірус забрав життя легенди радянського кінематографа: подробиці трагедії

Чорна смуга почнеться у багатьох знаків Зодіаку: Глоба розкрив, кого чекає найгірший час у фінансовому плані

"Доньці і року немає": п'яний водій відправив на той світ українського футболіста, деталі фатального ДТП
Показати ще

Посилки вже дійшли до адресатів, але святкові коробки відкриють лише 25 грудня.

Не виключено, що між Меган Маркл і Кейт Міддлтон, незважаючи на всі розбіжності, настала довгоочікувана відлига на тлі подарунків і свят.

Герцоги Кембриджські досі не знають, як саме відзначатимуть новорічні свята, і чи планують вони Вирушати в свою резиденцію в Норфолку.

"Це так важко. Ми все ще намагаємося будувати плани», - заявляв раніше принц Вільям.

принц Вільям, кейт Міддлтон, скрін

Раніше ми розповідали, як Меган Маркл привселюдно посміялася над принцом Гаррі.

Це сталося під час запису різдвяного подкасту.

Колишня зірка Голлівуду раз у раз передавала ініціативу дружину, роблячи двозначні компліменти його акценту, а після того, як принц Гаррі закликав слухачів приєднатися до ефіру, герцогиня і зовсім почала сміятися.

"О, ви ж чули його тон! Прямо те, що потрібно для подкастів", - посміялася Маркл над Гаррі і нарвалася на гнів користувачів в соціальних мережах.

Нагадаємо, що Новий удар для Меган Маркл і принца Гаррі, Єлизавета II не пошкодувала подружжя.

Як Politeka писала, нові проблеми в сім'ї Маркл і Гаррі, герцоги можуть повернутися до палацу.

Також Politeka повідомляла, що ображена Меган Маркл закотила істерику через Кейт Міддлтон.