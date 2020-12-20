Російська актриса, ведуча і блогерка Яна Кошкіна, яку називають новою "нареченою" Гаріка Харламова, здивувала несподіваним перевтіленням
Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram знаменитість виклала архівне фото, зроблене за часів навчання в театральному вузі.
З накладним носом-гачком, сивим волоссям і в гример Кошкіна позує в образі бабусі або ченця.
"Що знайшла...) Це перший або Другий курс в театральній академії на Мохової (СПбГАТІ).
Впізнали б мене на цьому фото?🤔 ",- запитала вона у фоловерів.
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Користувачі мережі миттєво відреагували на несподіваний знімок, і всі одноголосно відповіли, що тут Кошкіну просто не впізнати.
"Як ніби хлопець на фото», «Вау, очманіти», «не впізнати», "ніколи б не дізналася", "Мужик якось",-пишуть в мережі.
Раніше ми писали, що Яна Кошкіна одягла чорне плаття, з якого виставилися великі груди, завдяки незвичайному вирізу. Наряд був дуже відвертим і дозволяв розглянути пишні достоїнства моделі у всій красі - це вражає.
Крім того, спідниця вбрання мала розріз, оголив ніжки красуні. Сяюча бахрома доповнила наряд.
Нагадаємо, що наречена Харламова задерла ноги в міні-сукні і розбурхала хижим чином: "дика кішка".
Як повідомляла Politeka, коханка Харламова побешкетувала в ліжку і показала розтяжку: "хороша".
Також Politeka писала, що Яна Кошкіна зігріла чоловіків екстремальним декольте: "відразу в жар кинуло!".