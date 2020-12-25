Нарівні з усім світом Україна відзначає католицьке Різдво Христове 25 грудня, дотримуючись багатовікові традиції і правила

Politeka.net розповість, як потрібно провести це світле християнське свято і чого категорично не можна робити.

Коли святкують католицьке Різдво в Україні

З 2017 року католицьке Різдво Христове стало офіційним святом для українців за розпорядженням п'ятого президента Петра Порошенка. Відтоді ще більше жителів країни святкують народження Месії з 24 на 25 грудня, адже цей день вихідний. Втім, більшість християн традиційно справляють свято 7 січня.

Виникає питання: коли вітають з Різдвом знайомих і близьких? Тут все залежить від конфесій, 25 грудня католицьке Різдво відзначають католики і протестанти, разом з ними і багато православні церкви: Грецькі, румунські, болгарські, американські і так далі. Святкування у них починається з 24 грудня, проте вітати прийнято саме 25 числа.

Як свідчить історія, Російська імперія, куди довгий час входили і українські землі, перейшла на Григоріанський календар тільки в 1918 році, але навіть після цього Російська православна продовжила відзначати релігійні свята, включаючи Різдво, «за старим стилем» - з 6 на 7 січня. Українська, Грузинська, Сербська, Єрусалимська православна Церкви, афонські монастирі і навіть низка католицьких святкують Різдво Ісуса Христа в цей час. Варто відзначити, що греко-католики в Україні теж відзначають свято 7 січня, враховуйте, коли будете вітати співвітчизників.

Традиції на Різдво 25 грудня, як святкувати

На католицьке Різдво Христове 25 грудня прийнято збиратися за багато накритим столом біля "різдвяного дерева", а простіше кажучи - вбраною ялинки. Прикрасити її можна точно так само, як на Новий рік, за винятком однієї деталі: на верхівці повинна бути символічна зірка. Зазвичай під нею дарують подарунки.

Звичаї велять не економити на ласощах і прикрасах, адже чим багатше сім'я відзначить Різдво, тим успішніше для неї пройде наступний рік. Для святкування потрібно вбратися в найкращий одяг, але тільки не чорного кольору. Якщо є камін - його варто запалити і підтримувати полум'я всю ніч. У храмах проходять святкові служби, читають молитви, встановлюють декоративні ясла з Марією, Йосипом і немовлям-Ісусом.

Що не можна робити на Різдво 2020

До вечора 24 грудня, поки на небі не з'явиться перша зірка, триває Різдвяний піст, під час якого не можна вживати продукти тваринного походження. Тому готують сочиво: кашу із зерен пшениці або ячменю з медом, в Україні вона називається кутею. У святковий день заборонено сваритися і лаятися, особливо за столом.

На католицьке Різдво Христове 25 грудня не можна займатися важкою роботою і навіть рукоділлям, в народі вірять, що через це людина може осліпнути або оглухнути. Під забороною знаходиться полювання, яка в цей день може обернутися трагедією. Не можна також гадати.

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