Привітання З Різдвом Христовим 25 грудня стали все частіше звучати в Україні після того, як цей день став державним святом і вихідним
Politeka.net приготувала красиві побажання у віршах і прозі, які допоможуть привітати родичів, друзів і коханих з цим великим християнським святом.
Коли вітають на католицьке Різдво Христове?
З давніх-давен християни розділилися на тих, хто святкує Різдво 7 січня і 25 грудня, їх умовно називають православним і католицьким. У грудні святкують католики, протестанти і деякі православні церкви, наприклад, Грецькі та болгарські. Вони починають підготовку 24 грудня, а вітають з католицьким Різдвом Христовим 25 грудня.
Привітання з католицьким Різдвом Христовим 2020 у віршах
Передати душевні побажання в світле свято сьогодні можна різними способами, але одним з найбільш популярних залишаються віршики і пісні. Традиції велять нагадувати історію про те, як Син Божий народився в яслах у Віфлеємі, а вірші на Різдво часто присвячені саме цим подіям.
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В христианский добрый праздник,
В день святого Рождества,
Пусть на небе светит ярко
Путеводная звезда!
Пускай ангелы Господни
Оградят Вас от невзгод,
Пусть счастливым и удачным
Будет этот светлый год!
***
Нам Христово Рождество
Дарит сказку, волшебство,
Свет рождественской звезды
Сбережет пусть от беды,
В нас надежду зажигает,
В душах веру укрепляет.
Счастье пусть приходит в дом
К нам с Христовым Рождеством!
***
У день святий Різдва Христова
Бажаю щастя Вам земного,
Бажаю в душах відродити
Вміння вірити й любити,
А Бог за віру і терпіння
Своє надасть Благословіння.
***
У Віфлеємі – в стайні на сіні
Христос родився всім на спасіння!
Люди, радійте, Христа вітайте,
Божому сину Славу віддайте!
Слава на небі – Богу Святому,
На землі – спокій Роду людському.
Привітання в прозі з католицьким Різдвом Христовим
З Різдвом Христовим! Нехай новонароджений Ісус запалить у вашому серці неземну радість, яка буде підтримувати весь 2021 рік. Цінуй кожну секунду життя і проживай її із задоволенням, примножуй своє багатство, але не витрачай сили на даремні надмірності. Всіх благ!
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Щасливого Різдва Христового і Нового 2021 року! Від щирого серця вітаю з зимовими святами і бажаю вам і вашій родині процвітати, незважаючи на всі випробування долі. Нехай Господь допомагає впоратися з усіма проблемами і захистить від усіх хвороб. Вірю, що всі ваші бажання збудуться, а в будинку пануватиме щастя.
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У католицьке Різдво 2020 душевно вітаю, бажаю дожити цей рік без неприємних пригод, а потім стрімко увірватися в новий з величезним зарядом сил і купою успішних ідей. Нехай сьогодні всі близькі зберуться за столом і порадують один одного домашнім теплом, який розжене зимову холоднечу.
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