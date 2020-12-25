Привітання З Різдвом Христовим 25 грудня стали все частіше звучати в Україні після того, як цей день став державним святом і вихідним

Politeka.net приготувала красиві побажання у віршах і прозі, які допоможуть привітати родичів, друзів і коханих з цим великим християнським святом.

Коли вітають на католицьке Різдво Христове?

З давніх-давен християни розділилися на тих, хто святкує Різдво 7 січня і 25 грудня, їх умовно називають православним і католицьким. У грудні святкують католики, протестанти і деякі православні церкви, наприклад, Грецькі та болгарські. Вони починають підготовку 24 грудня, а вітають з католицьким Різдвом Христовим 25 грудня.

Привітання з католицьким Різдвом Христовим 2020 у віршах

Передати душевні побажання в світле свято сьогодні можна різними способами, але одним з найбільш популярних залишаються віршики і пісні. Традиції велять нагадувати історію про те, як Син Божий народився в яслах у Віфлеємі, а вірші на Різдво часто присвячені саме цим подіям.

В христианский добрый праздник,

В день святого Рождества,

Пусть на небе светит ярко

Путеводная звезда!

Пускай ангелы Господни

Оградят Вас от невзгод,

Пусть счастливым и удачным

Будет этот светлый год!

***

Нам Христово Рождество

Дарит сказку, волшебство,

Свет рождественской звезды

Сбережет пусть от беды,

В нас надежду зажигает,

В душах веру укрепляет.

Счастье пусть приходит в дом

К нам с Христовым Рождеством!

***

У день святий Різдва Христова

Бажаю щастя Вам земного,

Бажаю в душах відродити

Вміння вірити й любити,

А Бог за віру і терпіння

Своє надасть Благословіння.

***

У Віфлеємі – в стайні на сіні

Христос родився всім на спасіння!

Люди, радійте, Христа вітайте,

Божому сину Славу віддайте!

Слава на небі – Богу Святому,

На землі – спокій Роду людському.

Привітання в прозі з католицьким Різдвом Христовим

З Різдвом Христовим! Нехай новонароджений Ісус запалить у вашому серці неземну радість, яка буде підтримувати весь 2021 рік. Цінуй кожну секунду життя і проживай її із задоволенням, примножуй своє багатство, але не витрачай сили на даремні надмірності. Всіх благ!

***

Щасливого Різдва Христового і Нового 2021 року! Від щирого серця вітаю з зимовими святами і бажаю вам і вашій родині процвітати, незважаючи на всі випробування долі. Нехай Господь допомагає впоратися з усіма проблемами і захистить від усіх хвороб. Вірю, що всі ваші бажання збудуться, а в будинку пануватиме щастя.

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У католицьке Різдво 2020 душевно вітаю, бажаю дожити цей рік без неприємних пригод, а потім стрімко увірватися в новий з величезним зарядом сил і купою успішних ідей. Нехай сьогодні всі близькі зберуться за столом і порадують один одного домашнім теплом, який розжене зимову холоднечу.

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