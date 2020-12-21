Російський виконавець Борис Мойсеєв серйозно налякав шанувальників

Як передає Politeka.net, таку реакцію викликало фото, опубліковане на сторінці артиста в Instagram.

Там з'явився чорно-білий портрет Мойсеєва.

"Рівно 10 років тому життя Бориса Мойсеєва змінилося до і після...» - сказано в підписі до фото.

Відзначимо, деякі фоловери відзначили, що чорно-біле фото на сторінці улюбленого артиста їх не на жарт стривожило.

"Борисе Михайловичу, не плутайте нас 🙏 🏻 дуже Вас любимо❤️❤️❤️", «Господи....так злякалася від цього чорно-білого фото...💔 Здоров'я Борису і довгих років життя..🙏❤️💝😘», "Борис, ви великий молодець! Тримайтеся", " Боря хлопчик наш любий! Тримайся", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, Борис Моїсеєв у грудні 2010 року переніс інсульт, після якого так і не зміг повністю відновитися — у 66-річного артиста паралізовані верхня губа і ліва рука, утруднена мова.

У вересні 2020 року близькі артиста повідомили, що його стан погіршився.

"Борис, наскільки мені відомо, зараз знаходиться у важкому стані. Я буквально днями спілкувалася з його близьким другом. Моїсеєв прикутий до ліжка, лежить», — говорила адвокат Тамара Пухова журналістам.

Більше того, за її словами. Проблеми зі здоров'ям-зараз не єдині труднощі у Моїсеєва. Повідомлялося, що ему не вистачає грошей.

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