Чоловік відкрив вогонь по сусідах через те, що вони влаштували феєрверк

Подія сталася в Миколаєві по вулиці Гражданской, інформує відділ комунікації ГУНП в Миколаївській області.

Поліція уточнила, що подружжя вийшло на вулицю з друзями і дітьми для запуску феєрверку. У цей час до них підійшов обурений сусід з битою і пістолетом в руках, позаздривши їх святу, він відкрив стрілянину.

Куля влучила в десятирічного хлопчика. Дорослі змогли відібрати пістолет у зловмисника і тримали чоловіка до прибуття поліції. Зазначається, що зброя була не вогнепальної дії, але її вилучили і надалі направлять на експертизу.

У момент конфлікту 45-річний житель Заводського району був нетверезий. Його затримали в порядку ст.208 КПК і доставили до відділку поліції.

Пораненого хлопчика доставили в лікарню, а за фактом правоохоронці відкрили справу за статтею "Хуліганство" Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до семи років за ґратами.

Також раніше повідомлялося, що в Довгинцівському районі Кривого Рогу сталася стрілянина. За інформацією очевидців, пасажир стріляв у водія таксі.

Пасажир повертався додому після гулянки з дружиною і двома дітьми і був нетверезий. Водій, який чекав довгий час поки клієнти вийдуть, коли довіз їх на місце, попередив, що за простій доведеться доплатити 8 гривень. Це розлютило чоловіка, він не хотів віддавати 8 гривень та дістав зброю і вистрілив таксисту в ногу.

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