Українець став донором органом для чотирьох людей
Як передає Politeka.net, про це повідомила його сестра на своїй сторінці в Facebook.
"Якщо ви читали, що наше Рівне прославилося першою операцією на пересадку серця, то знайте все - це прославив Його мій братик Тополюк Назарій, який врятував не одне життя, а чотири життя. Спочивай з миром, мій рідненький. Будемо завжди тебе любити", - повідомила дівчина.
Судячи з її останніх постах у соцмережах, Назарій помер 18 грудня.
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В той же день у Рівному пройшла перша унікальна операція з пересадки серця.
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