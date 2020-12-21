Українець став донором органом для чотирьох людей



Як передає Politeka.net, про це повідомила його сестра на своїй сторінці в Facebook.

"Якщо ви читали, що наше Рівне прославилося першою операцією на пересадку серця, то знайте все - це прославив Його мій братик Тополюк Назарій, який врятував не одне життя, а чотири життя. Спочивай з миром, мій рідненький. Будемо завжди тебе любити", - повідомила дівчина.



Судячи з її останніх постах у соцмережах, Назарій помер 18 грудня.

В той же день у Рівному пройшла перша унікальна операція з пересадки серця.

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З будинку, розташованого поруч з їх місцем роботи, вибігла жінка з криками про допомогу і маленькою дитиною на руках. Хлопці відразу підбігли до матері, на той момент дитина вже не дихала і почала синіти. Хлопці не розгубилися і надали хлопчикові перша допомога.



Нагадаємо, лікарі рятують 10-річну красуню, дівчинка може назавжди залишитися інвалідом.

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