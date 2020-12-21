Курс долара в Україні незабаром може піти вгору

Про це йдеться в "Звіті про фінансову стабільність" за грудень 2020 року Національного банку України.

Відзначається, що тенденції до зміцнення курсу гривні, які склалися в грудні 2020 року можуть різко зміниться через рекордні бюджетні виплати в кінці року.

Як зазначається у звіт, у IV кварталі на ринку попит і пропозиція були в балансі. Тому НБУ більш ніж місяць (з 6 листопада до 9 грудня) не проводив валютні інтервенції, що є рекордним періодом з часу введення плаваючого курсоутворення.

За даними НБУ, в середині грудня, завдяки поверненню нерезидентів, спостерігалася чиста пропозиція валюти.

"Однак в останні тижні року збільшилася ймовірність рекордних бюджетних витрат, що може спричинити короткостроковий девальваційний тиск", - йдеться в огляді.

Зазначимо, курс валют в Україні на 21 грудня встановлено на наступному рівні:

100 доларів – 2782,8 грн;

100 євро - 3410,18 грн.

Нагадаємо, що в Державному бюджеті на 2021 рік закладено курс долара в Україні на рівні 29,1 грн. Кабінет міністрів погодив цей показник з Національним банком.

Нагадаємо, українці кинулися скуповувати валюту, в НБУ зробили важливу заяву про курс гривні.

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