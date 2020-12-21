Скандальна російська актриса Христина Асмус приголомшила фанатів зізнанням про те, що на зйомках їй давалося найскладніше
Як розповідає Politeka, знімком знаменитість поділилася у себе в Instagram.
Коли я погоджувалася на роль ведучої в шоу «Золото Геленджика».., найголовнішою дилемою для мене був жанр 😳
"Мені подобалося все, крім подачі. Найбільше я ненавиджу кривлятися! Просто терпіти не можу!!! Від мене вимагалося бути мультиком ☺ ️ надмірно гучною і яскравою. Існувати згідно божевільному парку атракціонів 🎡 і божевільним костюмам (створеним геніальною...) а мені хотілося говорити як людина", - розповіла вона.
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Також Асмус розповіла, що на знімальному майданчику їй часто робили зауваження.
"І часто під час мотора мені кричали в рацію" Христина, образ!!! Не забувай про образ!!!"І я вставляла собі невидиму петарду в одне місце..... 🙈 Коротше, знайте, роль в "золоті Геленджика" прямо тотально на опір була", - уточнила вона.
На опублікованих знімках Асмус позує з музикантом Тимуром Родрігесом і ненависником України – актором Іваном Охлобистіним.
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